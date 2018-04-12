На залізниці зросла кількість ДТП

З початку 2018 року через порушення водіями автівок правил дорожнього руху на коліях і переїздах сталося 19 ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

За даними перевізника, за три місяці 2018 року на залізничних переїздах і коліях ПАТ «Укрзалізниця» через необережність і порушення водіями автотранспорту правил дорожнього руху сталося 19 випадків ДТП, у тому числі 17 – на переїздах і 2 – на коліях поза переїздом. Внаслідок ДТП травмовано 5 осіб. Порівняно з відповідним періодом 2017 року кількість ДТП збільшилася на 4 випадки, на 4 особи менше загинуло, а кількість травмованих збільшилася на 1 особу.

Крім того, впродовж трьох місяців 2018 року зафіксовано 115 випадків незаконних втручань у роботу залізниці проти 110 за аналогічний період минулого року. Залізничники ведуть активний діалог із правоохоронцями з метою нагального вирішення цієї проблеми. Несанкціоновані втручання в роботу транспорту створюють загрозу безпеці руху, пасажирів та персоналу, а також тягнуть за собою кримінальну та адміністративну відповідальність для зловмисників.

ПАТ «Укрзалізниця» вкотре звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на необхідність суворо дотримуватися правил, не піддавати невиправданому ризику своє життя, життя пасажирів і працівників залізничного транспорту, не завдавати матеріальних збитків галузі й самим собі власними легковажними вчинками.

Як відомо, у 2017 році на залізничних переїздах і коліях ПАТ «Укрзалізниця» сталося 86 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі 80 випадків на переїздах і 6 – на коліях поза переїздами. Внаслідок цих ДТП загинуло 20 осіб і 30 травмовано. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року кількість ДТП збільшилася на 6 випадків.