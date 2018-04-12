Доба у зоні АТО минула без втрат

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати режим повного припинення вогню здійснивши 38 обстрілів позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, а також з гранатометів різних систем агресор вів вогонь по наших укріпленнях в районі Пісків та Шахти «Бутівка». 82 мм міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танку – неподалік Кам’янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки, Водяного та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – оборонці Кам’янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя, а з озброєння БМП – Гнутового, Пісків, Невельського та Пищевика. Крім цього, стрілецьку зброю противник застосував по наших позиціях в районі Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а з стрілецької зброї – обстріляв захисників Станиці Луганської.