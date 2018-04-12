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Львівського прокурора затримали за підозрою в отриманні хабара

Юлія Шпак

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За підозрою в одержанні неправомірної вигоди затримано прокурора місцевої прокуратри Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГПУ.

 

Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання працівником місцевої прокуратури Львівської області неправомірної вигоди.

«У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1 Львівської області за попередньою змовою з місцевим мешканцем вимагали з особи, щодо якої розслідується кримінальне провадження, неправомірну вигоду в розмірі 2200 доларів США, за непритягнення її до кримінальної відповідальності та подальше закриття кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

11 та 12 квітня 2018 слідчими Головного слідчого управління СБ України за участі співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, після отримання неправомірної вигоди в розмірі 2200 доларів США, зазначеного прокурора та його спільника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

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