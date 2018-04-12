Львів прийматиме вирішальні матчі чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги

Вирішальні матчі чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2017/2018 рр. приймає Львів з 13 по 15 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Вхід на ігри вільний. Ігри відбудуться у спорткомплексі Національного університету ім. Івана Франка (вул. М.Черемшини, 31).
Розклад матчів:
- 13 квітня (п’ятниця) о 17.30 – «Галичанка» Львів – «Дніпрянка» Херсон;
- 14 квітня (субота) об 11.30 – «Карпати» Ужгород – «Дніпрянка» Херсон;
- 15 квітня (неділя) о 15.00 – «Галичанка» Львів – «Карпати» Ужгород.
Фото: ЛМР
Юлія Шпак