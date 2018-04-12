Фахівці нагадують, що ранні овочі та фрукти можуть призвести до важких отруєнь

У квітні на прилавках магазинів починають з’являтися перші ранні овочі, проте вони можуть бути шкідливими і навіть небезпечними для здоров’я. Відтак, львів’янам нагадують, що трапитися це може через перенасичення нітратами, що містяться в певних кількостях в овочах, вирощених у «прискореному режимі». Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

«Вітаміни» з теплиці. Тепличні та ґрунтові овочі не тільки відрізняються за своїми смаковими якостями, але і за хімічним складом. Багато господарств для якнайшвидшого дозрівання овочів використовують добрива та стимулюючі речовини. Чим вища концентрація цих речовин, тим небезпечнішим стає нашпигований ними овоч.

Надлишок нітратів (азотистих сполук, які сприяють зростанню рослин) при нестачі вітамінів-антиоксидантів перетворюється на нітрити – небезпечні канцерогени, які можуть не тільки викликати отруєння, але навіть призвести до кисневого голодування клітин і тканин, а при систематичному вживанні – стати причиною утворення злоякісних пухлин.

Не всі овочі однаково накопичують нітрати. Найбільше схильні до накопичення азотистих сполук листова капуста, салат, редис, зелена цибуля, кріп, шпинат. На другому місці кольорова капуста, огірки, броколі, цвітна капуста, кабачки, селера, морква, білокачанна капуста, редька. Найменш безпечні бобові (горох, квасоля), картопля, солодкий перець, брюссельська капуста, помідори.

Вирушаючи за ранніми овочами, пам’ятайте кілька правил:

– надійніше купувати ранні овочі в магазинах. Там продукцію приймають від виробників, що мають необхідні сертифікати якості, де зазначено, що продукт безпечний і норми нітратів в овочах не перевищують допустимі. Ринки не завжди можуть забезпечити такий жорсткий контроль якості.

– чим більший плід, тим більше в ньому хімії – відмовтеся від такого.

– вся зелень (кріп, шпинат, петрушка) і огірки повинні бути темно-зеленого кольору. Зріз коренів зелені повинен бути свіжим, а огірки твердими і мати тонку шкірку.

– вибирайте легку і не дуже тверду молоду капусту з яскраво-зеленими блискучими листям і вологим, свіжим зрізом.

– плоди редису повинні бути не дуже великими, твердими і рівномірно забарвленими без темних і жовтих плям.

– при виборі болгарського перцю рекомендується звертати увагу на чашечку (вона повинна бути зеленою) і свіжість зрізу.

Як нейтралізувати нітрати? Повністю очистити від них ранні овочі неможливо, а от зменшити їх кількість цілком реально. Для цього потрібно:

– перед вживанням і приготуванням ретельно мийте овочі, видаляйте позеленілі частини (картопля, морква).

– потім замочіть овочі на 15-20 хвилин у холодній воді, злийте воду. Замочіть ще раз.

– такі овочі, як огірки і редиску, бажано очищати від шкірки, а також зрізати плодоніжки і хвостик.

– стебла зелені (петрушка, кріп та ін) накопичують більше нітратів, ніж гілочки, тому їх вживати в їжу не рекомендується.

– овочі, які не будете піддавати термічній обробці (огірки, помідори, капуста, зелень), обов’язково перед вживанням збризніть лимонним або гранатовим соком – кислота, яка в них міститься, має властивість знешкоджувати нітрати.

– при термічній обробці рівень нітратів знижується на 60-80%. Але відвар рекомендується злити відразу ж після варіння, а потім вже солити овочі.

– не зберігайте овочі довго навіть у холодильнику – при зміні температури і довгому зберіганні нітрати швидко перетворюються на нітрити.

– готуйте на один раз і ні в якому разі не зберігайте розрізані овочі і салати в холодильнику.

Категоричне НІ! Малюкам до року, дітям дошкільного та молодшого шкільного віку ранні овочі суворо протипоказані, оскільки їх травна система ще не навчилася боротися зі шкідливими речовинами і той продукт, на який у дорослого організму не буде реакції, у дитини може викликати отруєння.

Також не слід поспішати і вводити в раціон ранні овочі літнім людям, особливо якщо у людини є захворювання серцево-судинної системи, хвороби дихальних шляхів або анемія. Категорично протипоказані ранні овочі вагітним і годуючим жінкам – шкідливі канцерогени не тільки можуть стати причиною алергії у дитини, але навіть викликати серйозні захворювання центральної нервової системи у плоду і викликати внутрішньоутробні відхилення в його розвитку.

При перших ознаках отруєння. Якщо, незважаючи на всі обережності, все-таки отруїлися ранніми овочами і спостерігаються такі симптоми як діарея, блювота, колікоподібні болі в животі, потрібно звернутись до лікаря.

Найбільш точним і достовірним методом дослідження ранніх овочів є лабораторний метод дослідження за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, а саме: на патогенні ентеробактерії, лістерії, на вміст нітратів, нітритів, пестицидів, солей важких металів, радіонуклідів.

У м. Львові лабораторні дослідження ранніх овочів проводять фахівці Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України». Звертатись за адресою: м. Львів, вул. Б.Лепкого,8, тел.261-64-28, e-mail: labcentr@i.ua