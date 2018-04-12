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Дорожники ремонтують ділянку Дрогобич-Самбір

Дарина Смеречанська

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На Львівщині 19 березня розпочали ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці Дрогобич-Самбір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Зокрема ремонтні роботи здійснюватимуть на ділянці від с. Лішня у напрямку до м. Самбора»,- зазначив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Відтак, уже провели роботи попрофілюванню дороги, влаштуванню к’юветів, а також плануванню узбіч.

Учора, 11 квітня, розпочалось влаштувування основи щебенево-піщаної суміші.

Зазначимо, що у межах ремонтних робіт планується влаштування основи щебенево-піщаної суміші, вирівнюю чого шару та влаштування верхнього шару з асфальтобетону.

Фото: ЛОДА

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