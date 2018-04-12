«Арена Львів» назбирала 707 мільйонів боргів

На «Арені Львів» відбулося чергове зсідання робочої групи, покликаної реанімувати стадіон. Зокрема, було назвали суму заборгованості арени, яка сягнула 707 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Під час одного з таких засідань порушували питання вже помітних слідів руйнування стадіону.

За його словами заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірянка, про суму, необхідну для анулювання недоліків наразі говорити зарано – її повинна визначити експерта організація. «Наша робоча група надалі працює над шляхами виходу з тої патової ситуації, в якій знаходиться зараз стадіон. Боргів на 707 мільйонів гривень. Проте ця сума може бути і меншою, якщо питання неналежного виконання робіт поставити ребром. Також вважаємо правильним передати цілісний майновий комплекс на баланс ДП «Арена Львів». Звичайно, нікуди не поділась необхідність переробляти проект другої черги», – зазначив Володимир Гірняк.

Він також наголосив – стадіон буде жити там, де є футбол. «Співпраця із футбольним клубом – це питання також є дуже важливе. Є дуже велика зацікавленість щодо «Арени Львів» з боку ФК «Верес». У цьому напрямку ми також успішно працюємо», – констатує заступник голови облради.

Слід додати, що робоча група продовжить свою роботу вже на початку травня.

Як інформував Львівський портал, облрада розглядає можливість прийняття у свою власність «Арени Львів».

Раніше у Львівській облраді заговорили про вже помітні сліди руйнування «Арени Львів» та занепад стадіону. Директор стадіону визнав, що на «Арені Львів» протікаєдах, стіни та труби.