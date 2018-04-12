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«Арена Львів» назбирала 707 мільйонів боргів

Дарина Смеречанська

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На «Арені Львів» відбулося чергове зсідання робочої групи, покликаної реанімувати стадіон. Зокрема, було назвали суму заборгованості арени, яка сягнула 707 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

 

Під час одного з таких засідань порушували питання вже помітних слідів руйнування стадіону.

За його словами заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірянка, про суму, необхідну для анулювання недоліків наразі говорити зарано – її повинна визначити експерта організація. «Наша робоча група надалі працює над шляхами виходу з тої патової ситуації, в якій знаходиться зараз стадіон. Боргів на 707 мільйонів гривень. Проте ця сума може бути і меншою, якщо питання неналежного виконання робіт поставити ребром. Також вважаємо правильним передати цілісний майновий комплекс на баланс ДП «Арена Львів». Звичайно, нікуди не поділась необхідність переробляти проект другої черги», – зазначив Володимир Гірняк.

Він також наголосив – стадіон буде жити там, де є футбол. «Співпраця із футбольним клубом – це питання також є дуже важливе. Є дуже велика зацікавленість щодо «Арени Львів» з боку ФК «Верес». У цьому напрямку ми також успішно працюємо», – констатує заступник голови облради.

Слід додати, що робоча група продовжить свою роботу вже на початку травня.

Як інформував Львівський портал, облрада розглядає можливість прийняття у свою власність «Арени Львів».

Раніше у Львівській облраді заговорили про вже помітні сліди руйнування «Арени Львів» та занепад стадіону.  Директор стадіону визнав, що на «Арені Львів» протікаєдах, стіни та труби.

 

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