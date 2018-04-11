Завтра у Львові та області стартує післязимовий комісійний огляд доріг

Завтра стартує весняний комісійний огляд доріг Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

З 12 квітня інспектори відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівської області розпочинають весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів після зими. Розпочнуть перевіряти з Личаківського, Шевченківського і Залізничного районів міста Львова. З 17 квітня – Франківський, Галицький та Сихівський райони. 20 квітня – населені пункти Брюховичі, Винники та Рудно. А далі візьмуться за дороги області.

Перевірка триватиме орієнтовно до 7 травня.

До складу комісій , окрім патрульної поліції, входитимуть представники служб автомобільних доріг, представники адміністрацій, Укрзалізниці, комунальних організацій. Комісія зафіксує ямковість, деформацію, осідання, колійність дорожнього покриття, знаки у незадовільному стані, освітлення, тротуари, узбіччя і т.д. Інспектори складуть акти згідно виявлених недоліків і балансоутримувачі отримають приписи на виправлення проблемних ділянок. Особливу увагу приділятимуть патрульні місцям де сконцентровані дорожньо-транспортні пригоди. У разі не виконання приписів, до посадових осіб будуть вжиті заходи адміністративного впливу.

У минулому році та за три місяці поточного року патрульні оформили понад 250 адмінматеріалів за 4 частинами ст.140 КУпАП (Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт).