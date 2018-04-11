У львівській поліції розпочали службове розслідування через скандал із побиттям затриманого

У Нацполіції Львівщини призначили службове розслідування за фактом публікації у Facebook інформації про побиття мешканця Червонограда правоохоронцями Сихівського райвідділу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«10 квітня у засобах масової інформації з’явилось повідомлення про те, що працівники поліції нібито побили 33-річного мешканця Червонограда, доставленого у Сихівський відділ поліції 1 квітня о 22.15 год… За фактом публікації призначене службове розслідування, під час якого будуть встановлені обставини події, а за результатами – прийняті передбачені законодавством рішення», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, про побиття мешканця Червонограда на своїй сторінці у Facebook написав учора адвокат Георгій Поліковський. Він повідомив, що чоловіка тримали близько шести годин у Сихівському райвідділі поліції та нещадно побили.

«Чоловіка побили у відділі поліції в ніч із 1 на 2 квітня 2018 року. Він звернувся у лікарню за допомогою того ж дня. Заява про вчинення кримінального правопорушення працівниками поліції була подана 3 квітня до прокуратури Львівської області, коли чоловік звернувся за допомогою до адвоката», – написав Георгій Поліковський.

Також він опублікував ряд фотографій, на яких видно сліди побиття у червоноградця. Натомість у Нацполіції Львівщини наголосили, що правоохоронці застосували силу, оскільки затриманий чинив опір і завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

«У той вечір працівники Управління патрульної поліції у Львівській області прибули за викликом на вулицю Дністерську у Львові та виявили правопорушника. Під час встановлення особи громадянина та обставин події він поводив себе зухвало, агресивно, чинив опір та завдав тілесні ушкодження поліцейському. Щоб припинити його незаконні дії правоохоронці, згідно Закону України «Про Національну поліцію», застосували до правопорушника заходи фізичного впливу та спецзасоби і доставили його у Сихівський відділ поліції», – заявили у Нацполіції Львівщини.

Наразі триває розслідування.