Цього року у Львові відкриють шість дитячих клубів

У мерії розповіли, де цього року проведуть капітальні ремонти приміщень дитячих клубів та відкриють нові гуртки для короткого перебування дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Дитячі гуртки стають дедалі популярнішими серед львів’ян, адже серед гуртків кожна дитина може знайти для себе заняття за інтересами. А ще вони абсолютно безкоштовні та приймають нових «гуртківців» впродовж цілого року без конкурсних відборів.

«Заняття в дитячих клубах – це не лише гурткова діяльність, а й спільні заходи: майстер-класи різних напрямків, міні-проекти, свята, ігри, любительські змагання, конкурси, а також – екскурсії містом, відвідини спортивних матчів, дитячих розважальних закладів»,- розповідає координатор дитячих клубів Львова від управління молоді та спорту ЛМР Діана Наорлевич.

Цього року капітальний ремонт приміщень дитячих клубів та проведення ремонтних робіт у дитячих клубах заплановано за адресами: вул. Святого Теодора, 3, вул. Огієнка, 12, вул. Огієнка, 18, вул. Корольова, 10, вул. Пасічна, 64, вул. Наукова, 29 на загальну суму 4 500 000 грн.

Нагадаємо, торік було виділено 9 579 000 грн. утримання і оновлення УДЮМКів і відкрито новий клуб «Колорит» (вул. Суботівська, 7), в якому працює танцювальна студія «Колорит» та гурток образотворчого мистецтва «Палітра». У відремонтованих приміщеннях почали працювати гуртки в 4 дитячих клубах: «Імпульс» (вул. Городоцька, 293), «СмАрт-клуб» (вул. І. Франка, 54), «Лідер» (вул. Ф. Колесси, 8), «Какаду» (вул. Коціловського, 16).

Більше інформації про гуртки Дитячих клубів Львова можна отримати за номерами телефонів:

Дитячі клуби Галицького району 261-68-48

Дитячі клуби Залізничного району 295-82-46

Дитячі клуби Личаківського району 254-62-63

Дитячі клуби Сихівського району 254-64-58

Дитячі клуби Франківського району 237-23-82

Дитячі клуби Шевченківського району 252-18-28

Заняття в гуртках Дитячих клубів Львова – безкоштовні.