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Травневі свята-2018: скільки днів відпочиватимуть українці

Олена Карп'юк

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Протягом травня українці матимуть вісім святкових вихідних, ще два робочі дні будуть скороченими. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2018 році», передає Львівський портал.

 

Травневі свята з нагоди Дня праці почнуться зі суботи, 28 квітня, та триватимуть включно по вівторок, 1 травня. 2 травня вже буде робочим днем, адже минулого року Верховна Рада скасувала вихідний у цей день.

Ще один вихідний українці матимуть 9 травня – на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День Святої Трійці цього річ припадає на 27 травня (неділя). Вихідним днем буде і понеділок, 28 травня. Відтак травневі вихідні з нагоди Трійці триватимуть три дні: з 26 по 28 травня включно.

Скороченими робочими днями на одну годину будуть передсвяткові дні: 5 травня (відпрацювання за 30 квітня) і 8 травня.

Зазначимо, рішення про перенесення робочих днів ухвалює Кабінет Міністрів України.

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