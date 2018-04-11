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Судитимуть заступника мера одного з міст Львівщини, який вимагав тисячу доларів за встановлення пунктів обміну валюти

Юлія Шпак

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На Львівщині судитимуть за хабар заступника одного із міських голів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«У січні цього року правоохоронці встановили, що заступник міського голови одного із райцентрів Львівщини за сприяння у встановленні двох пунктів обміну валюти вимагав та отримав від підприємця 1000 доларів США. Проте скористатись ними посадовець не встиг, оскільки був викритий правоохоронцями», – йдеться у повідомленні.

Заступник мера був затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд відсторонив зловмисника від займаної посади на два місяці та обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У якості альтернативи було запропоновано заставу у розмірі 88 000 гривень, яку було сплачено.

Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд.  Зловмиснику загрожує позбавлення  волі  на  строк  від п’яти до десяти років з позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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