Сьогодні - Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

11 квітня в усьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Цей день проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я і покликаний підвищити інформованість суспільства про цю хворобу, надати підтримку хворим паркінсонізмом і їх сім’ям, а також зробити свій внесок у подолання цієї страшної недуги. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА.

Дата обрана для увічнення пам’яті лікаря Джеймса Паркінсона, який вперше у 1817 році описав це захворювання центральної нервової системи, яке і отримало його ім’я. Символом хвороби Паркінсона є червоний тюльпан.

Ця недуга викликається смертю нервових клітин і є одним з найбільш поширених нейродегенеративних захворювань в світі, істотно знижує якість життя. Вона не є смертельною. Близько 100 мільйонів людей на нашій планеті страждають від хвороби Паркінсона. Хворобу виявляють у людей старше 50 років, але можливі випадки розвитку захворювання і в більш ранньому віці. Жінки страждають частіше.

Походження первинного паркінсонізму залишається до кінця не з’ясованим. Прояви обумовлені дегенерацією нервових клітин в ділянці головного мозку, що має назву «чорна субстанція». Ці клітини виробляють дофамін, що бере участь у передачі імпульсів від головного мозку до м’язів та має велике значення у забезпеченні плавності рухів. Факторами ризику розвитку захворювання вважається вік, психоемоційні стреси, супутня судинна патологія на фоні атеросклерозу та артеріальної гіпертензії. Хвороба Паркінсона характеризується безупинним прогресуванням і, за відсутності лікування, призводить до тяжких порушень активності та значного зниження якості життя.

Ранні прояви хвороби Паркінсона:

Тремтіння кінцівок чи голови;

Зміна почерку – почерк стає дрібним та тремтливим;

Утруднення рухів — рухи рук та ніг стають не такими легкими та плавними, як раніше, хода дрібненькими кроками;

Можлива втрата здібності утримувати предмети;

Обличчя стає застиглим, не таким виразним, яким було раніше.

Помітивши у себе чи у когось з близьких такі симптоми, зверніться до лікаря! У разі вчасного діагностування та лікування пацієнти з хворобою Паркінсона можуть тривалий час продовжувати активне життя.

Правильну схему лікування може призначити лише досвідчений лікар-невролог.

Довідка

Як повідомила завідувач Львівського обласного центру екстрапірамідальних розладів Людмила Федоришин, у Львівській області станом на початок 2018 року зареєстровано близько 3200 пацієнтів з хворобою Паркінсона. Протягом минулого року зафіксовано близько 300 випадків вперше діагностованої хвороби Паркінсона.