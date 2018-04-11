Реконструкція палацу спорту «Україна»: оновити тенісні корти, а не забудувати їх, – позиція керівництва спорткомплексу

В межах проекту реконструкції палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18 у Львові, збираються оновити тенісні корти відповідно до рекомендацій Федерації тенісу України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі палацу спорту «Україна».

Палац спорту «Україна», який потребує капітального ремонту, перетворять на сучасний центр для здорового дозвілля львів’ян. Реконструкція палацу передбачає облаштування двох басейнів для дорослих і дітей, поля для міні-футболу, зал спортивних та дитячих секцій, класів для дошкільного дитячого розвитку.

Також у межах реконструкції палацу спорту планують спорудити підземний паркінг та облаштувати громадський простір.

«Особливої уваги заслуговує реконструкція тенісних кортів, яку планується здійснити відповідно до рекомендацій Федерації тенісу України. Нові корти відповідатимуть найсучаснішим стандартам: матимуть спеціальне покриття, що дозволить проводити міжнародні турніри впродовж року, а також виховувати спортсменів міжнародного класу», – йдеться у повідомленні.