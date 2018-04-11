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Міськрада розслідуватиме інцидент із безхатьком та муніципалом в центрі Львова

Олена Карп'юк

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ЛКП «Муніципальна варта» проводить службове розслідування щодо інциденту, який трапився на площі Ринок із безхатьком, що лежав на лавці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Вчора, 10 квітня, у соцмережі Facebook з’явилась GIF-анімація, на якій видно, що чоловік у формі ЛКП «Муніципальна варта» пробує підняти людину з лавки на площі Ринок ногою, а також замахується гумовим кийком.

«Ми недавно отримали відео, де видно, що працівник ЛКП «Муніципальна варта» рухає людину, яка лежить на лавці. Це відео є зациклене, тому ми не можемо робити об’єктивних висновків по цьому факту. Станом на зараз ми вивчаємо факт, намагаємось зрозуміти, хто це саме з працівників. Тобто ми проводимо службове розслідування, встановлюємо причини події», – зазначив начальник відділу охорони громадського порядку ЛКП «Муніципальна варта» Роман Процайло.

розбуди бомжа – врятуй лавку

Gepostet von Nazar Korovai am Dienstag, 10. April 2018

«Ми вивчаємо відео, коли знатимемо, який це працівник, то вирішуватимемо, що робити. Дисциплінарна комісія при ЛКП «Муніципальна варта» дасть своє рішення: чи давати догану, чи ні. Станом на зараз триває службове розслідування, про результати якого ми повідомимо», – додав начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

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