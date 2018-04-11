Міськрада розслідуватиме інцидент із безхатьком та муніципалом в центрі Львова

ЛКП «Муніципальна варта» проводить службове розслідування щодо інциденту, який трапився на площі Ринок із безхатьком, що лежав на лавці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Вчора, 10 квітня, у соцмережі Facebook з’явилась GIF-анімація, на якій видно, що чоловік у формі ЛКП «Муніципальна варта» пробує підняти людину з лавки на площі Ринок ногою, а також замахується гумовим кийком.

«Ми недавно отримали відео, де видно, що працівник ЛКП «Муніципальна варта» рухає людину, яка лежить на лавці. Це відео є зациклене, тому ми не можемо робити об’єктивних висновків по цьому факту. Станом на зараз ми вивчаємо факт, намагаємось зрозуміти, хто це саме з працівників. Тобто ми проводимо службове розслідування, встановлюємо причини події», – зазначив начальник відділу охорони громадського порядку ЛКП «Муніципальна варта» Роман Процайло.

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«Ми вивчаємо відео, коли знатимемо, який це працівник, то вирішуватимемо, що робити. Дисциплінарна комісія при ЛКП «Муніципальна варта» дасть своє рішення: чи давати догану, чи ні. Станом на зараз триває службове розслідування, про результати якого ми повідомимо», – додав начальник управління безпеки міста Юрій Діль.