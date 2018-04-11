Інформація про замінування трьох бізнес-центрів виявилась фейком

Повідомлення про замінування трьох львівських бізнес-центрів виявилось неправдивим. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 11 квітня, до поліції надійшла інформація про те, що о 12.00 на електронну скриньку Центру безпеки міста надійшло повідомлення про замінування трьох львівських бізнес-центрів на вулицях Героїв УПА, Промисловій та Богдана Хмельницького.

На місцях подій працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та інші служби. З бізнес-центрів було евакуйовано близько 800 осіб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглі території, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.