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Доба в зоні АТО: поранено чотирьох українських бійців

Олена Карп'юк

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Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому озброєння, яке заборонене Мінськими угодами. Внаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення, ще один – отримав бойове травмування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

Протягом учора, 10 квітня, на Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120 мм мінометів потрапили наші укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам’янки, Авдіївки та Шахти «Бутівка». Також поблизу Водяного, Пісків та Кам’янки бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та Шахти «Бутівка» – з мінометів калібру 82 мм.

Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Лебединського, Авдіївки, Старогнатівки, Талаківки, Мар’їнки, Кам’янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, Шахти «Бутівка», Опитного, Новотроїцького та Павлополя, озброєння БМП – по оборонцях Пісків, Гнутового та Красногорівки, а поблизу Широкиного – протитанковий ракетний комплекс.

На Луганському напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював наші укріплення поблизу Новоолександрівки, а озброєння БМП – застосував в районі Луганського.

Внаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

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