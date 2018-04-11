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Більше 100 тисяч боржників з аліментів стали невиїзними

Омелян Шевчук

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Міністерство юстиції України за перші два місяці дії закону про примусову сплату аліментів видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів. Про це на прес-конференції в середу повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УП із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

 

За його словами, 8,2 тисяч боржників оголошено в розшук.

«Від початку року 837,7 млн грн було стягнуто на користь українських дітей», – сказав він.

За словами міністра, близько 196 тис. осіб внесено до реєстру боржників зі сплати аліментів.

Крім того, як зазначив Петренко, на 116 тис. боржників видано заборону на користування зброєю та на керування транспортними засобами.

Як відомо, 6 лютого набув чинності закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”.

Згідно з ним, якщо заборгованість з аліментів становить сукупну суму платежів за шість місяців, боржника тимчасово обмежуватимуть у праві керувати транспортними засобами, використовувати вогнепальну, мисливську, пневматичну зброю, а також виїжджати за кордон.

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