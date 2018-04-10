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Жителів Львівської області попереджають про високу пожежну небезпеку

Олександр Косик

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На Львівщині зберігається висока пожежна небезпека. Рятувальники просять бути вкрай обережними. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 10 квітня, на Львівщині очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-західний 7 – 12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вдень 20 – 25ºС тепла.

10 квітня переважно по всій території висока пожежна небезпека 4 клас. 11 – 12 квітня висока пожежна небезпека 4 клас, місцями надзвичайна пожежна небезпека 5 клас.

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