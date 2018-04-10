ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра Львову прогнозують грози та туман

Юлія Шпак

|

Вночі та вранці 11 квітня по місту Львові – місцями грози, подекуди туман, видимістю 200 – 500 м. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9º тепла, вдень 22 – 24º тепла. Також впродовж 11 – 12 квітня збережеться висока пожежна небезпека (4 клас), місцями надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Львів’ян закликають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема не спалювати суху траву та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...