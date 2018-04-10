Завтра Львову прогнозують грози та туман

Вночі та вранці 11 квітня по місту Львові – місцями грози, подекуди туман, видимістю 200 – 500 м. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 7 – 9º тепла, вдень 22 – 24º тепла. Також впродовж 11 – 12 квітня збережеться висока пожежна небезпека (4 клас), місцями надзвичайна пожежна небезпека (5 клас).

Львів’ян закликають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема не спалювати суху траву та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!