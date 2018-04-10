Вчора у зоні АТО було поранено трьох українських бійців

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. У результаті троє українських воїнів зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає Львівський портал.

Зокрема на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного.

Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем.

Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Харчовика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти “Бутівка”.

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.