ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора у зоні АТО було поранено трьох українських бійців

Олександр Косик

|

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. У результаті троє українських воїнів зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає Львівський портал.

 

Зокрема на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного.

Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем.

Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Харчовика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти “Бутівка”.

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по  укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...