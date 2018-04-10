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У Львові тепло подають 16 бюджетних установ

Юлія Шпак

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На підставі звернень керівників закладів опалення подається до 16 бюджетних установ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Опалення отримують: оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44); ДНЗ № 88 (вул. Некрасова, 37); ДНЗ № 71 (вул. Туркменська, 23); Львівська обласна дитяча спеціалізована лікарня (вул. Дністерська, 27); Львівський обласний ендокринологічний диспансер (вул. Острозького, 1); 3-тя міська клінічна лікарня (пологове відділення) (вул. Рапопорта, 8); Комунальний будинок дитини № 1 (вул. Комаринця, 2а); ДНЗ № 12 (вул. Довбуша, 20); Навчально-виховний комплекс садок-школа «Дзвіночок» (вул. Некрасова, 31), Львівська обласна клінічна лікарня, неонатологічний корпус (вул. Некрасова, 1), Львівська обласна клінічна лікарня, головний корпус (вул. Чернігівська, 7), Львівська обласна клінічна лікарня, терапевтичний корпус (вул. Некрасова, 4), Львівська обласна клінічна лікарня, корпус радіоізотопної лабораторії (вул. Некрасова, 6)(, Львівський національний медичний університет, гуртожиток № 2 (вул. Мечнікова, 8б), Львівський національний медичний університет, гуртожиток № 3 (вул. Шимзерів, 5а), Львівський національний медичний університет, оранжерея (вул. Пекарська, 71).

Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови Львова, минулого тижня у Львові закінчився опалювальний сезон.

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