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У Львові обгородять Монумент Слави

Наталя Дуляба

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Аби уникнути аварійних ситуацій, у Львові обгородять Монумент Слави. Відповідне рішення сьогодні, 10 квітня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як розповів під час обговорення питання заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, для Монументу Слави потрібна більш потужна огорожа.

Відтак Галицька райадміністрація має обгородити Монумент Слави, аби «уникнути аварійних ситуацій».

Також виконком зобов’язав департаменту фінансової політики передбачити у бюджеті Львова кошти на обгородження території Монументу Слави і на здійснення першочергових протиаварійних заходів.

Нагадаємо, наприкінці лютого виконком погодив демонтаж 30-метрового пілону  Монументу слави, який перебуває в аварійному стані.

Як відомо, у 2017 році ініціативна група, що складалась з громадських діячів, бійців АТО, почала вимагати знесення Монумента Слави. Водночас у мерії створили робочу групу для напрацювання кроків для  вирішення цього питання, яку очолює Андрія Москаленко. Ця група провела кілька засідань минулого року, зокрема замовила у «Львівської політехніки» дослідження стану ключових конструкцій. Фахівці, які проводили дослідження, зробили висновок, що 30-метрова стела Монументу перебуває в аварійному стані.

Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно Спілка архітекторів висунула ідею щодо будівництва паркінгу на території Монументу Слави.

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