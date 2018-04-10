Підприємиця «попала» на півмільйона через неоформленого продавця і неіндексовані зарплати

У Червонограді підприємицю за використання праці неоформленого працівника та недоплату працівникам мінімальних гарантій оштрафували на 525 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держпраці у Львівській області.

Під час інспекційного відвідування підприємиці, яка зареєстрована у м. Радехів, а здійснює свою діяльність у Червонограді, виявили використання праці неоформленого продавця.

Окрім цього, інспекторами було встановлено, що підприємець, починаючи з 2017 року не проводила індексацію заробітної плати 11 працівникам. Слід зазначити, що індексація заробітної плати є мінімальною державною гарантією.

Відтак Головним управлінням Держпраці у Львівській області на фізичну особу-підприємця накладено штрафні санкції на загальну суму 525 тис. грн.

«Як свідчать первинні документи, заробітну плату працівникам протягом 2017-2018 років підприємець виплачувала працівникам на рівні мінімальної. Згідно офіційних статистичних даних, середня заробітна плата штатних працівників оптової та роздрібна торгівлі на Львівщині у січні 2018 року становила 6400,22 (у 2017 році – 5611 грн), а у м. Червоноград – від 5270 до 7171 грн. Наведене може свідчити про виплату підприємцем заробітної плати працівникам «у конвертах», у зв’язку з чим матеріали цієї перевірки скеровано у правоохоронні органи», – наголосили в управлінні.

Зауважимо, що із початку року ГУ Держпраці у Львівській області за порушення вимог законодавства про працю на підставі статті 265 КЗпП України накладено штрафних санкцій на загальну суму 1 млн 617 тис. грн.