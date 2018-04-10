Нацполіція змінить підхід відбору кандидатів на службу

Основний «відсів» кандидатів відбувається під час здачі нормативів. Відтак, тим кандидатам, які не вклалися у норматив на долі секунд, даватимуть змогу пройти іспит повторно за декілька місяців. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає Львівський портал.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, за кордоном така практика існує вже давно. Якщо кандидат вмотивований і має бажання служити в поліції, але на фінальному іспиті не вкладається у норматив на декілька секунд, йому дають можливість «підтягнути» свої навички. Після кількох місяців додаткової підготовки він знову здає іспит. У разі успішної здачі кандидат вступає на службу до лав поліції.

«Я вважаю, нам необхідно змінити підхід і давати шанс кандидату «підтягнути» за декілька місяців рівень своєї підготовки до належного рівня», – зазначив глава Нацполіції.

Він додав, що наразі в Академії навчаються 185 курсантів з 12 регіонів України. Серед них – слухачі з Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Київської, Івано-Франківської, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької та Херсонської областей.