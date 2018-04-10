На трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП: постраждала пасажирка одного з автомобілів

Сьогодні, 10 квітня, на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У відомстві зазначають, що близько 13.00 у поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Київ-Чоп у Буському районі.

«Правоохоронці встановили, що неподалік селища Олесько зіткнулися автомобілі «Шкода», «Ягуар» та «Фольксваген», які рухалися у попутному напрямку в бік Києва. За медичною допомогою до лікарів звернулася пасажирка «Шкоди», 24-річна жителька Бродівського району», – йдеться у повідомленні.

За словами водіїв, через загорання очерету на автодорозі утворилося задимлення та суттєво знизилася видимість.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція