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На трасі Київ-Чоп сталася потрійна ДТП: постраждала пасажирка одного з автомобілів

Юлія Шпак

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Сьогодні, 10 квітня, на автодорозі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що близько 13.00 у поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Київ-Чоп у Буському районі.

«Правоохоронці встановили, що неподалік селища Олесько зіткнулися автомобілі «Шкода», «Ягуар» та «Фольксваген», які рухалися у попутному напрямку в бік Києва. За медичною допомогою до лікарів звернулася пасажирка «Шкоди», 24-річна жителька Бродівського району», – йдеться у повідомленні.

За словами водіїв, через загорання очерету на автодорозі утворилося задимлення та суттєво знизилася видимість.

Наразі встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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