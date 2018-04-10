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На Львівщині іномарка збила 14-річного хлопця

Олександр Косик

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У Самбірському районі молодик на Toyota Camry наїхав на неповнолітнього пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 9 квітня, близько 18:50 год. в селі Ваньовичі Самбірського району водій автомобіля «Тойота Кемрі» 1993 року народження, житель міста Самбора, рухаючись по автодорозі в напрямку м. Самбір, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху та вчинив наїзд на пішохода, 2004 року народження, жителя Ваньовичів. Потерпілий із травмами різного ступеня важкості (забій голови, перелом лівої гомілки) госпіталізований у Самбірську ЦРЛ.

Причини події встановлюються.

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