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Благодійники зі Швейцарії відремонтували операційну у дитячому опіковому відділенні 8-ї лікарні Львова

Юлія Шпак

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Щорічно у спеціалізованому дитячому опіковому відділенні, що на базі комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова, лікують сотні дітей з усієї Львівщини, які зазнали опікових травм. Частину з цих діток оперують, і часто хірургам доводиться робити десятки операцій, щоб діти могли повноцінно рости і розвиватися. Тому, щоб покращити і максимально адаптувати операційну до потреб маленьких пацієнтів та їх лікарів, в цьому році за кошти доброчинців зі Швейцарії у відділенні капітально відремонтували операційний блок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

 

Так, напередодні Великодніх свят до Львова завітали представники благодійних організацій зі Швейцарії «Hilfsaktion Westukraine» і «Soroptimist International», які вже чверть століття допомагають медичним установам та соціальним закладам Львова і Львівської області. Цього разу вони приїхали на відкриття відремонтованої сучасної операційної із допоміжними приміщеннями дитячого опікового відділення комунальної 8-ї міської клінічної лікарні, який вони повністю профінансували.

Реконструкція операційної значно покращить роботу лікарів, переконаний Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Бо це, найперше, зручність, безпека і комфорт під час проведення операцій.

«Раніше в нас операційна була в одному приміщенні, а тому не було належних умов для підготовки до операції, для обробки і зберігання матеріалів. Тому наші гості, які були тут два роки тому, пообіцяли допомогти зробити реконструкцію. Цю операційну ми зробили з двох кімнат – об’єднали їх і збільшили площу майже у два рази, і зробили передопераційну кімнату, де персонал буде обробляти руки, змінювати одяг. Тут замінено електрику, систему опалення, встановлено нову систему вентиляції повітря. Також є нові меблі. Два місяці тому в цій операційній вже оперував професор Клаус Екснер з Німеччини – тоді ми оперували тут дітей з 16-ти областей України. Ремонт зроблений на високому рівні, тому тут працювати, думаю, буде комфортно», – розповів Василь Савчин, завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова.

У дитячому опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні Львова допомогу надають дітям з опіковими травмами різних ступенів важкості. Зокрема, лікують та оперують дітей, які потребують пересадки шкіри, пластичного закриття після травм, дітей з вродженими і набутими вадами розвитку. Лікарі співпрацюють з фахівцями з Німеччини та США, постійно переймаючи сучасний досвід лікування. Щорічно в цьому відділені лікується близько 450 дітей, проводиться від 250 до 300 операцій.

«Для того, щоб зменшити кількість постраждалих дітей внаслідок опіків, ми у Львові запровадили програму профілактики дитячого опікового травматизму, проводимо інформаційні кампанії, постійно розказуємо про те, що треба робити, як себе поводити, щоб маленька дитина не отримала опіків. І завдяки цій роботі нам дещо вдалося знизити кількість дітей, які отримують опіки в побуті. Але тим не менш, є діти, які отримують опіки, і вони поступають сюди з усієї області. Частину з цих дітей доводиться оперувати. Тому ми дуже вдячні швейцарським благодійникам за допомогу в ремонті операційної, за допомогу, яка була в попередні роки для покращення цього відділення.

Цього року для цієї лікарні буде закуплено медичне обладнання на суму 1 млн. доларів з бюджету міста. Але бюджетних грошей все одно не вистачає, тому ми завжди раді допомозі наших друзів», – розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради. Відтак, від громади міста вручив благодійникам відзнаки – подяку та ювілейні монети Князя Лева.

«Я дуже щаслива, що з цих маленьких кроків нашої допомоги виросла така велика допомога, яка йде від влади. Ми відчуваємо, що тут лікарі працюють щиро, з душею, і це є обов’язок кожного городянина – працювати на благо своєї країни», – сказала Катарина Штройлі.

Довідка

Громадяни Швейцарії Юрг Штройлі та його дружина Катарина Штройлі  протягом 25 років  в рамках організацій «Hilfsaktion Westukraine» та «Soroptimist International» надають значну допомогу більше 50 медичним установам та соціальним закладам Львова та області. Допомога надходила у вигляді медикаментів, медичного обладнання, а також фінансуванні ремонтів. Родина Штройлі своєю шляхетною діяльністю викликає велику повагу в широких колах населення, про що свідчать численні листи-подяки на їх адресу.

Родина Шумахерів в рамках організацій «Hilfsaktion Westukraine» та «Soroptimist International»  надають благодійну допомогу дитячим відділення та значну допомогу в реконструкції дитячої музичної школи на вул. Тернопільській у Львові.

Фото: ЛМР

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