Водні баталії у центрі Львова: на площі Ринок влаштували масове обливання

«Поливаний понеділок» розпочався сьогодні на площі Ринок перед входом у міську раду о 12.00 год і триватиме до 15.00 год., нагадують у прес-службі Львівської мерії.

Для того, щоб все відбувалося культурно та весело, за порядком стежать працівники правоохоронних органів та «Муніципальна дружина».

«Відбувається гарне свято, як і щороку. За порядком слідкують 25 працівників «Муніципальної Варти». Слідкують в основному, щоб обливання відбувались в межах пл. Ринок, щоб усі були в тверезому стані. Є організовані місця для сушіння, для набирання води. Використовуються лише пластикові пляшки. Щороку тут більше людей – і дорослі, і малі. Наші працівники роблять зауваження, щоб не обливали людей за межами території, щоб не було зловживань», – розповів Юрій Діль, начальник управління безпеки міста.

Традиційно, для поливання встановлені спеціальні резервуари, які подають воду. Як зазначили у «Львівводоканал», під час роботи установок в попередні роки в середньому використовували до 20 метрів кубічних питної води.

«З давніх-давен Львів був прикладом підтримки і розповсюдження українських національних традицій, і вже є практика, що львів’яни в часі Великодніх свят відзначають «Поливаний понеділок». В попередні роки у Львові він, здебільшого, набував не дуже культурного характеру. Тому вже п’ятий рік поспіль на площі Ринок спільно з громадськими активістами організовуємо велике поливання, надаючи йому культурних форм», – зазначають в управлінні внутрішньої політики ЛМР.

Фото: Львівська міська рада