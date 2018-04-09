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Вчора Великдень у гаю відсвяткували 13 тисяч людей

Юлія Шпак

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Вчора, 8 квітня,  свято «Великдень в Гаю» відвідало понад 13 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Вчора у нас була рекордна кількість відвідувачів – 13 тис 171 людина. На жаль, після вчорашнього святкування зранку ми вивезли з Музею 5 тракторів сміття, нарахували 46 поломаних лавок, де-не-де понищено паркани і сітку. Тому дуже просимо наших відвідувачі дотримуватись культури поведінки та не хуліганити. Ми організовуємо ці святкування, щоб створювати гарний настрій, щоб берегти українські традиції», – повідомив директор Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Роман Назаровець.

Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького («Шевченківський Гай») – це ідеальне місце для святкування Великодня як для львів’ян, так і для гостей нашого міста. 8-9 квітня музей запрошує традиційні фестини «Великдень у Гаю».

«Цього року традиційно в Музеї проводяться фестини «Великдень в Гаю». Будуть різноманітні майстер-класи, працює зоокуток для діток, три виставки», – додав Роман Назаровець.

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