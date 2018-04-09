Уряд планує розширити програму «Доступні ліки»

Уряд планує додати до програми «Доступні ліки» усі ліки з державних програм. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем’єр-мініcтр України Володимир Гройсман.

«Є глобальна мета – долучити до програми «Доступні ліки» усі ліки з державних програм, якими пацієнти лікуються на амбулаторному рівні», – йдеться у повідомленні.

Також Володимир Гройсман зазначив, що 91% українців схвалює програму, бо це реальна економія сімейного бюджету.

«у МОЗ порахували, що, наприклад, родина, де є хворий на діабет 2 типу та хворий на бронхіальну астму, може заощадити близько тисячі гривень на місяць. А людина, яка страждає від серцевої недостатності, зекономить на лікуванні приблизно 200 грн на місяць», – додав він.