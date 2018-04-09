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Україна вперше візьме участь у зустрічі глав МЗС країн G7

Юлія Шпак

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Міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн Великої сімки, яка розпочнеться 22 квітня у Торонто. Про це «Європейській правді» повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

 

За словами дипломата, це вперше в історії Україна буде присутня на повноцінному, плановому заході країн Великої сімки.

Посол підтвердив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

«Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку.  Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови, і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення», – повідомив посол.

Шевченко наголосив, що Україна вдячна Канаді як країні, що головує у G7, за цю ініціативу.

«Ми бачимо у цьому запрошенні спільну волю всіх наших друзів у країнах Великої сімки», – додав дипломат.

Україна сподівається, що ця розмова буде продовжена на майбутньому саміті лідерів G7, який пройде у червні у канадському регіоні Шарлевуа, зазначив Шевченко.

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