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На Великдень у зоні АТО ворог пораних п’ятьох українських захисників

Юлія Шпак

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Протягом доби, що минула, у Великдень, бойовики російсько-окупаційних військ продовжували свідомо порушувати режим припинення вогню. Протягом минулої доби, у Великдень п’ятеро наших українських захисників отримали поранення. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я двох військовослужбовців – середньої важкості, інших – задовільне. Наразі їм надається уся необхідна кваліфікована медична допомога. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно аналітичному центрі національної безпеки України.

Луганський напрямок

Зафіксовано 8 прицільних обстрілів в бік наших оборонців. Найбільшу активність ворог знову проявляв поблизу н.п. Луганське. Тут неодноразово відбулися обстріли з мінометів. Після 20:00, протягом трьох годин, зафіксовано розрив понад 40 мін калібрів 120 та 82 мм.

Вогневі провокації, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети, противник вів в районі н.п. Валуйське, Кримське та Світлодарськ. Причому поблизу Світлодарська спостерігалося ведення вогню ворожим снайпером.

Донецький напрямок               

Зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів. Противник неодноразово вів провокаційний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях поблизу н.п. Водяне, Лебединське, Широкине, Авдіївка, Кам’янка, Талаківка, Павлопіль, Піщевик, Богданівка, Гнутове, а також шахти Бутівка. В районі Широкиного зафіксовано ведення вогню ворожим снайпером.

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