ОСТАННІ НОВИНИ

На Чорновола четверо мешканців Закарпаття намагались пограбувати львів’янку

Юлія Шпак

|

У Львові правоохоронці викрили зловмисників, які намагались пограбувати 28-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що до правоохоронців 8 квітня надійшло повідомлення від 28-річної львів’янки про те, що близько 17.00 на проспекті Чорновола у Львові у неї намагались викрасти гаманець з грошима.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Встановлено, що до скоєння злочину причетні четверо мешканців Закарпаття віком від 18 до 37 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?
Омелян ШЕВЧУК
Замах на бізнесмена Рясне-Руської. Повернення у 90-ті?

29 березня цього року, близько 08.30 ранку, на в’їзді до приватного будинку відомого львівського бізнесмена виявили розт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...