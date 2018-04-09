На Чорновола четверо мешканців Закарпаття намагались пограбувати львів’янку

У Львові правоохоронці викрили зловмисників, які намагались пограбувати 28-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що до правоохоронців 8 квітня надійшло повідомлення від 28-річної львів’янки про те, що близько 17.00 на проспекті Чорновола у Львові у неї намагались викрасти гаманець з грошима.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Встановлено, що до скоєння злочину причетні четверо мешканців Закарпаття віком від 18 до 37 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.