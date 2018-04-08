Як виглядали львівські тролейбуси наприкінці 1970-х років

У мережі з’явилися світлини львівських тролейбусів Skoda 9Tr, датовані 1977 роком. Фотграфії із колекції Ааре Оландера опублікував на своїй сторінці у Facebook голова організації «Львів’яни – за електротранспорт» Антон Лягушкін, передає Львівський портал.

Фотографії львівських тролейбусів:

Skoda 9Tr № 180,186, 193, 199, 203 у депо;

Skoda 9Tr № 184, 307, 357 на перехресті вул. Любінської і Виговського;

Skoda 9Tr № 188, 199, 314, 338 у тролейбусному депо;

Skoda 9Tr № 192, вул. Городоцька.

Фото: Антон Лягушкін