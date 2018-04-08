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Як виглядали львівські тролейбуси наприкінці 1970-х років

Олена Карп'юк

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У мережі з’явилися світлини львівських тролейбусів Skoda 9Tr, датовані 1977 роком. Фотграфії із колекції Ааре Оландера опублікував на своїй сторінці у Facebook голова організації «Львів’яни – за електротранспорт» Антон Лягушкін, передає Львівський портал.

 

Фотографії львівських тролейбусів:
Skoda 9Tr № 180,186, 193, 199, 203 у депо;
Skoda 9Tr № 184, 307, 357 на перехресті вул. Любінської і Виговського;
Skoda 9Tr № 188, 199, 314, 338 у тролейбусному депо;
Skoda 9Tr № 192, вул. Городоцька.

Фото: Антон Лягушкін

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