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Внаслідок хімічної атаки в Сирії загинули щонайменше 70 осіб

Олена Карп'юк

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Від хімічної атаки в оточеному урядовими військами місті Дума могли постраждати понад 1000 людей. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

 

Щонайменше 70 людей загинули через імовірну хімічну атаку у Думі – останньому місті у сирійській Східній Гуті, підконтрольному силам опозиції.

У Twitter-аккаунті волонтерська рятувальна організація «Білі шоломи» опублікувала знімки тіл людей, які задихнулися у своїх схованках у підвалах. Стверджується,  що кількість загиблих, судячи з усього, буде зростати.

Сирійський уряд вже назвав звинувачення у хіматаці «сфабрикованими». У Держдепартаменті США, у свою чергу, вказали, що звіти передбачають «потенційно високі втрати», включаючи цілі сім’ї у сховищах. Зазначається також, що Росія, яка надає підтримку Асаду, в кінцевому рахунку несе відповідальність за подібні атаки.

Зазначається, що медичні, моніторингові та суспільні організації повідомляють деталі про хімічну атаку, однак скласти повну картину інциденту наразі складно.

Прихильний до опозиції Медіа-центр Гути (Ghouta Media Center) повідомив, що в атаці загинули понад 75 осіб, ще понад 1000 людей постраждали. Стверджується, що контейнер з нерво-паралітичною речовиною зарином було скинуто з гелікоптера.

Нагадаємо, Дума – останнє у провінції Східна Гута місто, яке контролюють повстанці сирійської опозиції.

Додамо, у лютому у підконтрольній сирійської опозиції північно-західній частині Сирії  могли застосувати бойові отруйні речовини. Держдепартамент США через це звинуватив Росію в невиконанні зобов’язань із запобігання застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї.

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