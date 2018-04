Внаслідок хімічної атаки в Сирії загинули щонайменше 70 осіб

Від хімічної атаки в оточеному урядовими військами місті Дума могли постраждати понад 1000 людей. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

Щонайменше 70 людей загинули через імовірну хімічну атаку у Думі – останньому місті у сирійській Східній Гуті, підконтрольному силам опозиції.

У Twitter-аккаунті волонтерська рятувальна організація «Білі шоломи» опублікувала знімки тіл людей, які задихнулися у своїх схованках у підвалах. Стверджується, що кількість загиблих, судячи з усього, буде зростати.

More families were found suffocated in their houses and shelters in #Douma. The number of victıms is increasing dramatically, and the ambulance teams and the @SyriaCivilDefe volunteers continue their search and rescue operations.#AssadHitsDoumawithChemicals pic.twitter.com/yEcQ3xPir7

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 8 апреля 2018 г.