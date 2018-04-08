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В УГКЦ розповіли про альтернативу штучним квітам на кладовищах

Олена Карп'юк

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Екологічне бюро УГКЦ закликає українців не нести на кладовища пластикові квіти й вінки, натомість пропонує їм альтернативу. Про це Львівському порталу повідомили в бюро з питань екології УГКЦ.

 

УГКЦ пзакликає відмовитись від екологічно шкідливих штучних квітів, які українці несуть на могили своїх рідних, особливо напередодні та під час Великодніх свят, та пропонує висаджувати живі багаторічні квіти:

Водночас у Державній екологічній інспекції Львівської області наголошують: пластикові квіти й вінки починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти.

Левова частка пластикових квітів не потрапляє на сміттєві полігони. Натомість їх спалють, при цьому виділяються численні токсичні речовини, що загрожують здоров’ю (провокують рак та захворювання дихальних шляхів).

«Пам’ятайте, що пластик розкладається не менше 100 років! Доброю альтернативною пластиковим квітам стануть вінки з живих квітів та хвої, живі квіти, висаджені в ґрунт, газонна трава, сухоцвіти та свічки. Будьте екологічно свідомими. Думайте вже сьогодні, що ви залишите по собі своїм нащадкам!», – йдеться в повідомленні екологів.

Нагадаємо, відмовитися від штучних квітів та вікнів на цвинтарях  УГКЦ закликала українців ще минулого року.

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