В окупованому Криму російські силовики увірвалися в мечеть через «екстремізм»

Представники ФСБ 6 квітня увірвалися до мечеті села Павлівка Джанкойського району анексованого Криму. Про це повідомила «Кримська солідарність» на своїй сторінці в Facebook, передає Львівський портал із посиланням на «Українську правду».

«У мечеті села Павлівка Джанкойського району побували співробітники ФСБ, які повідомили, що в цьому приміщенні нібито проводяться “якісь екстремістські заходи», – йдеться в повідомленні.

Всіх парафіян опитали і сфотографували.

«Близько 20 людей з автоматами оточили мечеть і не дозволяли залишити приміщення, поки не опитають кожного з мусульман», – зазначили в громадській організації.

Разом зі співробітниками ФСБ був представник прокуратури.

«Подібний тотальний контроль бентежить членів мусульманської громади і викликає гнів мусульман Криму», – заявила «Кримська солідарність».