У Трускавці встановили найбільший в Україні Великодній кошик

Вчора ввечері,7 квітня, біля художнього музею Михайла Біласа, що в центрі Трускавця, відбулося відкриття унікальної інсталяції – найбільшого в Україні Великоднього кошика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Трускавецької міської ради.

Кошик-інсталяція, яким зацікавилась Книга рекордів України, має висоту 3 метри. Всередині нього присутні елементи традиційного пасхального набору, зокрема писанки, а також свічка.

«Інженери та дизайнери Харківської фірми, які втілюють проект, кажуть, що аналогів їхнього витвору в Україні, а, може, й у світі немає. Алюмінієвий каркас інсталяції обгорнутий спеціальним кольоровим матеріалом – мішурою, а ввечері він палатиме сотнями вогників. Відтак Великодній кошик на одній з центральних алей міста радуватиме трускавчан та гостей міста як вдень, так і у вечірній час. Чудовий символ для фотопам’яток стане ще одним цікавим приводом відвідати Трускавець на свята», – йдеться у повідомленні.

Також у Трускавецькій міськраді запевнили, що надалі інсталяція залишиться власністю міста.

Фото: Укрінформ