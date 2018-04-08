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Петро Порошенко привітав українців із Великоднем

Олена Карп'юк

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Президент України Петро Порошенко привітав українців із Великоднем. Про це Львівському порталу повідомили в адміністрації Президента України.

«Воскресіння як Великдень – воістину Великий День. В силу його надзвичайної значимості це свято більше, ніж просто церковне. Я вітаю всіх і кожного, чиї серця переповняються радістю у ці чудові дні довгоочікуваної весни. Воскресіння – це перемога життя над смертю, це перемога правди над брехнею, перемога світла над темрявою, перемога добра над злом», – зазначив Петро Порошенко.

Водночас він додав, що із цьогорічним Великоднем  приходить і впевненість, що найважчі випробування України вже позаду.

«І щоб не втратити добру перспективу, що відкрилася перед нашою країною, слід забезпечити мир. Мир всередині країни. Мир на зовнішніх кордонах. Забезпечити мир абсолютно неможливо без високопрофесійної армії, яка міцно тримає оборону на страх агресору та на спокій людям. Лише погляньте на цих мужніх воїнів. Хіба вони не вселяють  віру в наші Збройні Сили, надію на мир та любов до України? Рівно як і впевненість в тому, що ми обов’язково переможемо», – додав Петро Порошенко.

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