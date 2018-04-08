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Передвеликодня доба в зоні АТО: поранено одного українського військового

Олена Карп'юк

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Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати «великоднє перемир’я» здійснивши 42 обстріли позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

Протягом минулої доби, 7 квітня, на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші укріплення поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного.

Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти «Бутівка», великокаліберні кулемети – по оборонцях Пищевика, протитанковий ракетний комплекс – в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Пищевика.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Луганським. Також із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Малинового.
Внаслідок ворожого вогню один український воїн зазнав поранення. Нашого захисника доправили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу.

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