На Львівщині озброєні зловмисники напали на трьох підлітків

Ввечері 6 квітня у Кам’янко-Бузькому районі посеред дороги на трьох 16-річних мешканців міста Добротвір напали двоє зловмисників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поіції у Львівській області.

Зловмисники відібрали у підлітків рюкзак із особистими речами, куртку та мобільний телефон. При цьому чоловіки погрожували неповнолітнім предметом, схожим на пістолет та нанесли одному з них тілесні ушкодження.

«У той самий день працівники відділу поліції встановили місця перебування зловмисників та затримали їх у порядку ст.208 КПК України. Особи їх встановлені – це 33-річний мешканець одного зі сіл району та його старший на десять років знайомий, мешканець Турки. Обоє раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові та особливо важкі злочини», – розповів начальник Кам’янко-Бузького відділу поліції підполковник поліції Володимир Яріш.

Також поліцейські вилучили пневматичний пістолет та скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.

Суд обрав для зловмисників міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Наразі триває досудове розслідування.