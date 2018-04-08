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Львівщина – третя в Україні за кількістю зареєстрованих учасників на ЗНО-2018

Олена Карп'юк

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Цьогоріч 21 373 абітурієнтів зі Львівщини проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання, – такими є реєстраційні дані учасників ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

Станом на 4 квітня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 335 472 особи.

Найбільше осіб проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання в місті Києві (28 438), Дніпропетровській (24 811), Львівській (21 373), Харківській (21 244), Одеській (20 657) областях.

Для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури зареєстровано 332 850 осіб, історії України – 168 644 особи, математики – 111 740 осіб, англійської мови – 89 148 осіб, біології – 82 146 осіб.

Нагадаємо, реєстрація на ЗНО-2018 завершилась 19 березня. Внести зміни до реєстраційних даних  можна було до 2 квітня.

Однак для окремих категорій осіб передбачений додатковий період реєстрації. Упродовж 3 – 21 травня для участі в додатковій сесії ЗНО можуть зареєструватися:

  • учасники антитерористичної операції;
  • особи, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополь або на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
  • особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
  • особи, які мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (для участі в додатковій сесії з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

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