Львівщина – третя в Україні за кількістю зареєстрованих учасників на ЗНО-2018

Цьогоріч 21 373 абітурієнтів зі Львівщини проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання, – такими є реєстраційні дані учасників ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Станом на 4 квітня для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 335 472 особи.

Найбільше осіб проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання в місті Києві (28 438), Дніпропетровській (24 811), Львівській (21 373), Харківській (21 244), Одеській (20 657) областях.

Для складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури зареєстровано 332 850 осіб, історії України – 168 644 особи, математики – 111 740 осіб, англійської мови – 89 148 осіб, біології – 82 146 осіб.

Нагадаємо, реєстрація на ЗНО-2018 завершилась 19 березня. Внести зміни до реєстраційних даних можна було до 2 квітня.

Однак для окремих категорій осіб передбачений додатковий період реєстрації. Упродовж 3 – 21 травня для участі в додатковій сесії ЗНО можуть зареєструватися: