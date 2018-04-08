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Львів’ян кличуть на гаївки у Дім Франка

Олена Карп'юк

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Наступного вівторка, 10 квітня, о 17:00 год., у літературно-меморіальному музеї Івана Франка відбудуться Великодні гаївки. Про це йдеться на Facebook-сторінці події, передає Львівський портал.

 

«Запрошуємо у Дім Франка славити весну та Христове Воскресіння! Будемо водити гаївки, співати веснянок! А водитимемо гаївки з хором національної і духовної пісні «Вірли», який є також парафіяльним хором церкви Пресвятої Євхаристії у Львові», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори дійства, за допомогою веснянок з давніх-давен люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Відтак львів’ян запрошують на танці та ігри, які мають «закликати» весну.

Музей Івана Франка знаходиться у Львові за адресою: вул. Івана Франка, 150-152.

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