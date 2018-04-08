Христос воскрес! Воістину воскрес!

Сьогодні, 8 квітня, в Україні святкують Великдень – головне свято богослужебного року в християнській традиції, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Дата свята не є сталою і кожного року обчислюється за місячно-сонячним календарем.

Зі самого ранку люди, згідно з давнім звичаєм, вітають один одного новиною, що «Христос воскрес!», на що відповідають: «Воістину воскрес!».

У ці хвилини в храмах йде служба Божа, а віряни ще також освячують великодні кошики.

Львівський портал вітає читачів з великим святом Христового Воскресіння. Це найважливіше з-поміж християнських свят, бо показує перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над неправдою.