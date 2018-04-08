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Гаївки, лицарські бої та політ на повітряній кулі: львів’ян запрошують у Шевченківський гай

Олена Карп'юк

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Сьогодні та завтра, 8-9 квітня, у Шевченківському гаю відбудуться традиційні фестини «Великдень у гаю». Відтак львів’ян запрошують на гаївки, майстер-класи та політ на повітряній кулі. Про це Львівському порталу повідомили організатори дійства.

 

На вході до музею відвідувачів залучатимуть до давньої гаївки «Кривий танець», рухаючись якою, потраплятимуть у вир дійства.

Крім цього, на фестинах діятимуть святкові галявини:

  • «Гаївкова»,
  • «Молодіжна»,
  • «Лицарська»,
  • «Дитячі розваги»,
  • «Вербові котики».

У програмі святкувань:

  • політ на повітряній кулі,
  • відкриття експозиції «Козацький човен XVII ст.»,
  • великодній флешмоб «Алеєю Благословення», який має об’єднати понад 1000 осіб,
  • виступи етногуртів,
  • привітання від християнських спільнот, громадських організацій,
  • майстер-класи та презентації народних ремесел.

Крім цього, відвідувачі зможуть взяти участь у благодійній акції «Допоможи політв’язням» і благодійному аукціоні писанок, а також долучитися до давнього обряду «Волочебний», пориндзювати із троїстими музиками (риндзівки — це хвалебно-великодні пісні) та похристоскатися.

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