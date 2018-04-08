Гаївки, лицарські бої та політ на повітряній кулі: львів’ян запрошують у Шевченківський гай

Сьогодні та завтра, 8-9 квітня, у Шевченківському гаю відбудуться традиційні фестини «Великдень у гаю». Відтак львів’ян запрошують на гаївки, майстер-класи та політ на повітряній кулі. Про це Львівському порталу повідомили організатори дійства.
На вході до музею відвідувачів залучатимуть до давньої гаївки «Кривий танець», рухаючись якою, потраплятимуть у вир дійства.
Крім цього, на фестинах діятимуть святкові галявини:
- «Гаївкова»,
- «Молодіжна»,
- «Лицарська»,
- «Дитячі розваги»,
- «Вербові котики».
У програмі святкувань:
- політ на повітряній кулі,
- відкриття експозиції «Козацький човен XVII ст.»,
- великодній флешмоб «Алеєю Благословення», який має об’єднати понад 1000 осіб,
- виступи етногуртів,
- привітання від християнських спільнот, громадських організацій,
- майстер-класи та презентації народних ремесел.
Крім цього, відвідувачі зможуть взяти участь у благодійній акції «Допоможи політв’язням» і благодійному аукціоні писанок, а також долучитися до давнього обряду «Волочебний», пориндзювати із троїстими музиками (риндзівки — це хвалебно-великодні пісні) та похристоскатися.
Олена Карп'юк