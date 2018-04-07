Як міністру Уляні Супрун хабар пропонували

Журналісти оприлюднили екслюзивне відео, як Уляні Супрун, виконувачу обов’язків міністра охорони здоров’я пропонували хабар. Це одна історія з кількох розмов з акваріума в кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. У ній фігурують щонайменше п’ять осіб, йдеться в сюжеті ТСН.

На відео очільник радикалів Києво-Святошинського району Олександр Богачов, спочатку щось шепоче на вухо, потім хапає за лікоть Уляну Супрун, бере за руку і знову тихо промовляє.

«Я не розумію такі речі, я розкажу як, у нас будинки будуються гарні», – шепче Олександр Богачов.

Комплекс «Акварелі 2» на околиці Вишневого. Імовірно, у цій іще не добудований секції однокімнатна квартира мала стати власністю Уляни Супрун.

Як відомо в.о. міністра ще взимку поскаржилася, що їй, у неї в кабінеті, пропонував хабар помічник Олега Ляшка і очільник радикалів Києво- Святошинського району Олександр Богачов.

Саме він уже у сюжеті, каже, що Супрун, мовляв, сама жалілася на брак власного житла, а він розчулився.

Як відомо, що Уляна Супрун одразу заявила до органів і весь час підігравала дійовим особам.

На відео також є фрагмент, як уже міський голова Вишневого особисто зустрічається з нею. І розмірковує над схемами передачі квартири для неї.

«Як ви задекларуєте, це ваше питання, придбали, не придбали… Але є певні фонди такі, мої особисті», – заявляє чиновник.

Квартиру для Супрун мали оформити на її помічника. Міський очільник навіть везов його показувати помешкання.

На відео Уляні Супрун пропонують хабара квартирою, в обмін на медичне обладнання для лікарні міста Вишневого. Водночас у міськраді зараз заперечують наявність вільного житла.

В обмін на квартиру лікарня Вишневого мала б отримати медичну техніку, зокрема мамограф, за рахунок міжнародних організацій. Лікарі не приховують високого рівня онкозахворювань у місті.

Нібито добра справа – допомогти заради громади. Але на іншому відео міський очільник розмірковує як можна заробити на обладнанні.

«Ми берем 50 відсотків там, грубо кажучи, пишемо 100 гривень в день. Соціальні, тобто ветерани, малозабезпечені, всі інші, грубо кажучи, в день на десять талончиків», – промовляє чиновник.

Член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова каже, що такі схеми: влада-лікарня-обладнання-відкат типові для України. Найгучніші скандали пов’язані з «Охматдитом» та Інститутом раку. Масштаби Вишневого менші, але і вони дають учасникам дивіденди.

Кожен раз, коли закуповується медичне обладнання, спочатку всі на цьому піаряться. Потім гроші на обслуговування цього обладнання дерибаняться. І третя стадія корупції, яку ми спостерігаємо – це обладнання потім продається. От ми пам’ятаємо, як супердороге обладнання, яке закуповували для «Охматдиту», знайшли десь на складах Вінницької області», – розповідає член правління центру протидії корупції.

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Розплутавши цей клубок, у НАБУ склали повідомлення про підозру – розповідає детектив Артем, але прокурори САП ніяк її не погодять.

Сама Уляна Cупрун та її помічник,на якого й оформляли квартиру, обіцяють прокоментувати цю історію згодом.