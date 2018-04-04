НАБУ оприлюднило секретні розмови Холодницького

Національне антикорупційне бюро опублікувало фрагменти записаних розмов керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, які були проведені у його робочому кабінеті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАБУ.

«Були встановлені факти, які можуть свідчити про наявність в діях керівника САП ознак кримінальних та дисциплінарних порушень. Зокрема, йдеться про можливе підбурювання свідків до давання неправдивих показань, розголошення відомостей досудового розслідування особам, які не мають відношення до відповідного кримінального провадження», – йдеться у повідомленні НАБУ.

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«Виявлені факти можливих порушень у діях керівника САП жодним чином не характеризують роботу очолюваного ним органу. Відтак, співпраця детективів з прокурорами САП у розслідуваних кримінальних провадженнях продовжується у штатному режимі», – додали у НАБУ.

Як пише УП, на першому короткому записі розмова йде між керівником САП та народним депутатом Л. (Георгієм Логвинським, «Народный Фронт», – ред), про перебіг розслідування.

На аудіозаписі чутно, як Холодницький запевняє співрозмовника у тому, що не може закрити проти нього справу, але пообіцяв інформувати про деталі слідства.

Друга записана розмова відбувається між керівником САП та директором ТОВ “Акварелі Девелопмен Холднг”, який є свідком у кримінальному проваджені щодо пропонування хабаря в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Вони обговорили те, як буде відбуватися допит. При цьому свідок уточнює, що саме він має казати. Холодницький дає йому поради ,як краще відповідати на запитання.

Далі в оприлюднених розмовах керівник САП розмовляє із заступником, який йому розповідає про клопотання детектива бюро щодо обшуків, у тому числі у ТОВ “Акварелі Девелопмен Холдинг”.

Холодницький обурюється щодо дій своїх підлеглих, які підписали дозвіл на проведення обшуків, після чого заступник запропонував зателефонувати до Солом’янського суду та попросити не розглядати клопотання НАБУ.

У наступній зафіксованій розмові між Холодницьким та підлеглим, мова йде про екс-керівника Національного агентства з питань запобігання корупцію Наталію Корчак.

На слова прокурора, що детективи хочуть отримати тимчасовий доступ до речей та документів Корчак, керівник САП відповідає :”Та пішли вони… В них немає справ, вони з Корчак граються”.

Прокурор зазначає, що у НАБУ є достатньо матеріаплів для кримінальної справи. Однак Холодницький змінює тему розмови.

Надалі йде стенограма розмови між керівником антикорупційної прокуратури та його заступника щодо мера Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів справи у присвоєнні майна на суму понад 185 мільйонів гривень.

Вони обговорюють можливе “витягнення” зі справи деяких фігурантів та необхідні умови для цього. заступник каже, що хоче знати позицію Холодницького з цього приводу.

Всього опубліковано п’ять коротких записів розмов.