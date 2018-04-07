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У Львові зупинили п’ять водіїв «під мухою»

Омелян Шевчук

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Цієї ночі патрульні склали у Львові 5 протоколів за керування в стані сп’яніння. У 3 водіїв виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Автомобіль ВАЗ 21013 зупинили за порушення ПДР на перетині вулиць Шевченка-Порічкова. У водія виявили ознаки наркосп’яніння. Виявилося, що водійських прав чоловік вже позбавлений. Громадянин виявив бажання пройти перевірку на вміст наркотичних речовин в організмі у медзакладі.

Перевірка встановила, що водій вживав марихуану та амфетамін і сів в стані наркотичного сп’яніння за кермо. Патрульні винесли постанову за керування транспортним засобом будучи позбавленим прав – штраф 510 гривень та склали протокол за керування в стані сп’яніння вдруге впродовж року (за рішенням суду – це штраф 20400 грн та позбавлення прав на 3 роки).

Водій автомобіля Mercedes-benz порушив правила дорожнього руху на вулиці Олени Степанівни. У 30-річного чоловіка виявили ознаки наркосп’яніння. Він одразу відмовився від експертизи і отримав постанову за порушення ПДР та протокол за нетверезе водіння.

А ось третьому водієві загрожує 40 800 гривень штрафу та позбавлення прав на 10 років. Він керуючи автомобілем Opel Astra порушив правила на проспекті Червоної Калини. При спілкуванні з порушником у нього виявили ознаки наркосп’яніння. Чоловік відмовився від перевірки. Це вже в третє за рік водій зупинений патрульними в стані сп’яніння та є позбавленим прав на три роки (штраф 510 грн). Тож окрім постанови отримав протокол, який мавби після рішення суду не лише вдарити по гаманцю водія, а й забрати його з доріг на 10 років.

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