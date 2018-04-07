У Львові затримали двох озброєних молодиків

У Франківському районі Львова патрульні затримали двох чоловіків з предметом схожим на пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

За даними відомства, вчора, близько 23 години патрульні отримали виклик на вулицю Горбачевського де заявник побачив підозрілих осіб. За його словами, чоловіки перебували в стані зміненої свідомості і мали із собою предмет схожий на пістолет.

Громадянин надав описи і приблизний вік невідомих, які рухалися в момент виклику в напрямку вулиці Моршинської. Інспектори обстежили територію і на вулиці Генерала Чупринки побачили у спортивних костюмах двох чоловіків приблизно того ж віку, який вказав заявник.

В результаті поверхневого огляду підохрюваних, у 28-річного мешканця Львова, виявили предмет схожий на пневматичний пістолет. Разом із 30-річним супутником їх доставили у Франківський відділ поліції для встановлення обставин.